Бубнов сделал уверенный прогноз на матч «Сочи» - «Крылья Советов»

17-й тур Российской премьер-лиги продолжится поединком между «Сочи» и самарскими «Крыльями Советов». Прогнозом на эту встречу поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:3. «Сочи» находится в плачевном состоянии, а «Крылья» идут в верхней части таблицы. Самарцы - явные фавориты. Единственное, на что могут претендовать сочинцы, это гол престижа», - приводит слова Александра Sportbox.

Поединок состоится на стадионе «Фишт» в субботу, 2 декабря. Начало встрече запланировано в 16:30 по столичному времени. Подробную текстовую онлайн-трансляцию организует Liveresult.ru.