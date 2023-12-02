Бубнов дал прогноз на матч «Факел» - «Балтика»

В рамках 17-го тура Российской премьер-лиги воронежский «Факел» на своем поле примет калининградскую «Балтику». Об этом матче высказал мнение экс-защитник московского «Спартака» Александр Бубнов.

«1:0. «Факел» при Ташуеве поменял тактику, начав больше контролировать мяч. Команда создаёт больше моментов в атаке. Нас ожидает вязкая борьба с минимальным преимуществом хозяев», - передает слова эксперта Sportbox.

Встреча состоится на стадионе в Воронеже сегодня, 2 декабря, начало запланировано в 14:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.