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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тарханов сомневается, что ослабленный «Локомотив» справится с «Зенитом»

02 Декабря 2023 • 04:57 Комментировать

В России начинается семнадцатый тур Премьер-лиги, питерскому «Зениту» предстоит сыграть с московским «Локомотивом», который ослаблен дисквалификациями - игру пропустит не только капитан команды Дмитрий Баринов, но и наставник клуба Михаил Галактионов. Известный отечественный специалист Александр Тарханов считает, что это сильно ослабляет шансы команды.

- Даже если бы у «Локомотива» были в строю Галактионов и Баринов, «Зенит» всё-таки сильнее. Питерцы являются явным фаворитом. Но «железнодорожники» сделают всё, чтобы отсутствие дисквалифицированных не отразилось на игре команды, - цитирует слова Тарханова Vprogonze.ru.


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Евро-Футбол.Ру,
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