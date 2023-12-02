​Тарханов сомневается, что ослабленный «Локомотив» справится с «Зенитом»

В России начинается семнадцатый тур Премьер-лиги, питерскому «Зениту» предстоит сыграть с московским «Локомотивом», который ослаблен дисквалификациями - игру пропустит не только капитан команды Дмитрий Баринов, но и наставник клуба Михаил Галактионов. Известный отечественный специалист Александр Тарханов считает, что это сильно ослабляет шансы команды.

- Даже если бы у «Локомотива» были в строю Галактионов и Баринов, «Зенит» всё-таки сильнее. Питерцы являются явным фаворитом. Но «железнодорожники» сделают всё, чтобы отсутствие дисквалифицированных не отразилось на игре команды, - цитирует слова Тарханова Vprogonze.ru.