​Балахнин: «И ЦСКА, и «Ростов» береглись в матче Кубка»

В российском футболе начинаются матчи семнадцатого тура, в нем снова сразятся ЦСКА и «Ростов» - клубы сыграли между собой на этой неделе в рамках Фонбет Кубка России. Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин считает, что в кубковом матче оба тренера не раскрывали свои карты и поберегли козыри для игры чемпионата.

- Судя по предыдущей игре, которую мы видели в Кубке, и те, и другие береглись для встречи в чемпионате. Поэтому всем будет очень интересно посмотреть, что покажет и одна, и вторая команда, - уверен Балахнин, слова которого цитирует Газета.Ru.

ЦСКА и «Ростов» сыграют между собой третьего декабря.