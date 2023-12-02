​Игнатьев: «Я вижу фаворитами «армейцев»

В российском футболе наступает семнадцатый тур, в котором московскому ЦСКА предстоит сразиться с «Ростовом». Бывший наставник российской сборной Борис Игнатьев считает, что ЦСКА будет начинать игру с позиций фаворита, несмотря на то, что в Фонбет Кубке России ЦСКА переиграть «Ростов» буквально двумя-тремя днями ранее переиграть не сумел.

- Я вижу фаворитами армейцев. У них был неудачный выезд в Ростов в Кубке. Команды прекрасно друг друга знают, обе команды «тепленькие» после недавней встречи. Но у армейцев лучше выстраиваются атакующие порядки. Полагаю, армейцы возьмут верх, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.

Матч между ЦСКА и «Ростовом» состоится третьего декабря.