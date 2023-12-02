Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Игнатьев: «Я вижу фаворитами «армейцев»

02 Декабря 2023 • 02:43 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
1 1.83 X 4.00 2 4.15
03.12 14:00

В российском футболе наступает семнадцатый тур, в котором московскому ЦСКА предстоит сразиться с «Ростовом». Бывший наставник российской сборной Борис Игнатьев считает, что ЦСКА будет начинать игру с позиций фаворита, несмотря на то, что в Фонбет Кубке России ЦСКА переиграть «Ростов» буквально двумя-тремя днями ранее переиграть не сумел.

- Я вижу фаворитами армейцев. У них был неудачный выезд в Ростов в Кубке. Команды прекрасно друг друга знают, обе команды «тепленькие» после недавней встречи. Но у армейцев лучше выстраиваются атакующие порядки. Полагаю, армейцы возьмут верх, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.

Матч между ЦСКА и «Ростовом» состоится третьего декабря.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Борис Игнатьев

Новости по матчу

01 Декабря
23:45
​Актуальная ставка и прогноз на матч ЦСКА – Ростов чемпионата России 3 декабря 2023
22:41
Известный агент считает, что Карпин мог бы работать в Европе
19:00
Балахнин не считает оправданием логистику в неудачном выступлении «Ростова» в РПЛ
18:59
Тихонов дал прогнозы на счета матчей 17-го тура РПЛ
17:50
​В РПЛ на ходу изменили регламент ради красного мяча
17:00
Балахнин: «Краснодар» находится на периоде какого-то слома»
15:20
Прогноз на точный счёт матча ЦСКА Москва — Ростов чемпионата России 3 декабря 2023
14:55
​В РПЛ ответили на вопрос о возможном переносе матча «Локомотив» - «Зенит»
30 Ноября
22:50
Пономарёв: «У ЦСКА не хватает сил, это вопросы к Федотову, конечно»
22:20
Пономарёв: «Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА? Ну, я тоже, может быть, хочу вернуться» 1
20:02
Кафанов: Не считаю себя лучшим тренером
18:42
Кафанов рассказал, за счёт чего Песьяков может играть до 40 лет
18:07
Пономарёв против возвращения Вагнера Лава в ЦСКА
15:35
Новиков: «Я сомневаюсь, что сейчас Вагнер Лав может принести пользу ЦСКА»
15:31
​Актуальная ставка и прогноз на матч ЦСКА Москва — Ростов чемпионата России 3 декабря 2023
14:00
Кирш: «Хотел бы поиграть в «Реале» или «Ювентусе»
13:25
Чанов отреагировал на слова агента Вагнера Лава о желании вернуться в ЦСКА
12:21
Представитель защитника ЦСКА Роши рассказал о состоянии защитника
12:03
Футболист «Ростова» Вахания: «Мы могли обыграть ЦСКА»
10:03
Агент: «Вагнер Лав мечтает завершить карьеру в ЦСКА, мы ждём предложения»
09:16
Кирш: «Чего-то особенного в игре Файзуллаева не увидел»
29 Ноября
17:43
Голенков рассказал, чем Карпин отличается от Осинькина
17:06
Голенков: «По уровню «Ростов» в тройке лучших команд РПЛ»
16:31
Нападающий «Ростова» Голенков: «У многих команд в матчах с нами со скамейки кричат: «Стой, стой!»
15:36
Акинфеев: «Матчи ЦСКА – «Спартак» — это бренд российского футбола»
15:26
Голенков — о Комличенко: «У нас уважительные партнёрские отношения»
28 Ноября
13:44
Карраскаль: «Я по-прежнему поддерживаю контакт с игроками ЦСКА»
27 Ноября
19:43
Комличенко признался, что переживал из-за потери места в стартовом составе «Ростова»
17:03
Игрок «Ростова» Миронов: Мечта? Чтобы нам допуск дали до еврокубков
14:01
Дивеев: «Думаю, что в начале февраля вернусь к тренировкам»
10:07
Комличенко: «В матче с «Пари НН» у «Ростова» был не один, а два момента»
08:53
​Стало известно, какие матчи чемпионата России покажет «Матч ТВ» в прямом эфире в ближайшие выходные
26 Ноября
16:28
Бубнов: «ЦСКА сам виноват в том, что уступил «Динамо»
10:39
Газзаев: «Файзуллаев выделяется на фоне остальных игроков ЦСКА»
10:24
Файзуллаев: «Я бы хотел играть в «Барселоне» 1
25 Ноября
20:42
Владимир Федотов: «Набабкин — наш джокер»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.12.23 в 14:00
Факел Факел
Балтика Балтика
2.25 3.25 3.35
Видео
02.12.23 в 16:30
Сочи Сочи
Крылья Советов Крылья Советов
2.90 3.75 2.27
Видео
02.12.23 в 19:30
Пари НН Пари НН
Урал Урал
2.60 3.20 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 02 Декабря
02:43 · Россия. Премьер-лига
​Игнатьев: «Я вижу фаворитами «армейцев»
01 Декабря
23:24 · Россия. Премьер-лига
«Мы в пути, настроение бодрое»: «Балтика» поделилась кадрами после форс-мажорной посадки в Москве фото
23:18 · Россия. Премьер-лига
Кузьмин признан игроком ноября в «Балтике»
22:41 · Россия. Премьер-лига
Известный агент считает, что Карпин мог бы работать в Европе
22:33 · Россия. Премьер-лига
Тарханов допустил победу «Ахмата» над «Спартаком»
22:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Сборная ФНЛ разгромила команду Медиалиги
21:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газизов – о махачкалинском «Динамо»: «Весной будет намного тяжелее»
21:47 · Россия. Премьер-лига
Головин: «Настало время показать лучшую версию себя»
21:26 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Лет в 25 Тюкавин может попробовать себя в Европе»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис посоветовал Соболеву перестать симулировать
21:10 · Россия. Премьер-лига
Силкин восхитился Смоловым
21:10 · Россия. Премьер-лига
​Балахнин считает «Зенит» фаворитом встречи с «Локомотивом»
21:03 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Состав «Динамо» способен решать самые высокие задачи»
20:58 · Россия. Премьер-лига
Тихий рассказал об очень обидном штрафе от Газзаева
20:28 · Россия. Премьер-лига
Тихий вспомнил первую встречу с Валерием Газзаевым
Все новости
Рекомендуем