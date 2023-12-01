«Мы в пути, настроение бодрое»: «Балтика» поделилась кадрами после форс-мажорной посадки в Москве

Калининградская «Балтика» во время дороги в Воронеж на выезд против «Факела» испытала логистические проблемы. Из-за снега рейс с игроками балтийцев не смог приземлиться в Тамбове, поэтому команде предстояло сесть в подмосковном Домодедове и уже оттуда на автобусе двигаться в Воронеж.

«Планы резко изменились, но настроение держим бодрое. Мы в пути!», - пишет пресс-служба «Балтики», добавляя кадры с футболистами в автобусе.

Напомним, что игра «Факел» - «Балтика» состоится уже в эту субботу в 14:00 по московскому времени. Таким образом, до матча остаётся менее 15 часов.