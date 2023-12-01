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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузьмин признан игроком ноября в «Балтике»

01 Декабря 2023 • 23:18 Комментировать
Факел
...
Балтика
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Через 13 ч. 41 мин.

Калининградская «Балтика» в своих соцсетях назвала лучшего игрока прошедшего ноября. Им стал Максим Кузьмин, 27-летний полузащитник балтийцев.

В голосовании участвовали болельщики клуба, которые отдали Кузьмину 1 199 голосов. На втором месте – чилийский защитник Гильермо Сото, отставший от Кузьмина на 100 с небольшим голосов. Третье место – у защитника Александра Осипова, 701 голос.

«Балтика» в минувшем месяце проиграла два матча («Зениту» и «Спартаку») и два свела к ничьей – с «Пари НН» в РПЛ и «Локомотивом» в Кубке России.

Завтра балтийцам предстоит сыграть против «Факела» на выезде, на который клуб добирается с небольшими логистическими проблемами.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Максим Кузьмин

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