Кузьмин признан игроком ноября в «Балтике»

Калининградская «Балтика» в своих соцсетях назвала лучшего игрока прошедшего ноября. Им стал Максим Кузьмин, 27-летний полузащитник балтийцев.

В голосовании участвовали болельщики клуба, которые отдали Кузьмину 1 199 голосов. На втором месте – чилийский защитник Гильермо Сото, отставший от Кузьмина на 100 с небольшим голосов. Третье место – у защитника Александра Осипова, 701 голос.

«Балтика» в минувшем месяце проиграла два матча («Зениту» и «Спартаку») и два свела к ничьей – с «Пари НН» в РПЛ и «Локомотивом» в Кубке России.

Завтра балтийцам предстоит сыграть против «Факела» на выезде, на который клуб добирается с небольшими логистическими проблемами.