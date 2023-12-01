Известный агент считает, что Карпин мог бы работать в Европе

Известный футбольный агент Паулу Барбоза видит Валерия Карпина тренером команды в пяти сильнейших футбольных лигах Европы.

«Нет сомнений, что Карпин — умный тренер, он отлично знает и понимает футбол. Тем более в Европе его хорошо знают по футбольной карьере. Он бы справился с работой клуба из топ-5 лиг Европы», - говорит Барбоза «РБ Спорту».

Сейчас Карпин одновременно тренирует «Ростов» и национальную сборную России. В прошлом сезоне у руля «дончан» Валерий Георгиевич занял со своим клубом четвёртое место турнирной таблицы РПЛ.

В последний раз за границей Карпин работал в 2015 году, возглавляя испанскую «Мальорку».