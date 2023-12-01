Головин: «Настало время показать лучшую версию себя»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин третий месяц подряд признаётся лучшим игроком месяца в своём клубе. Россиянин прокомментировал это достижение официальному порталу монегасков.

«Я в «Монако» уже давно, но первые два сезона были довольно трудными. После адаптации к новой стране и лиге я стал идти к своей отличной форме. Можно сказать, сейчас в «Монако» у нас не команда, а семья. Поэтому сейчас у меня идеальное время, чтобы показать лучшую версию себя», - говорит Головин.

Напомним, что Головин в этом сезоне поразил ворота соперников «Монако» уже пять раз. Дважды Александр ассистировал партнёрам.