«Коринтианс» хочет вернуть Ренана и посодействовать его продаже

Бразильский клуб «Коринтианс», за который ранее выступал защитник «Зенита» Роберт Ренан, хочет вернуть себе игрока и посодействовать его дальнейшей продаже. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Сейчас бразильцы пытаются убедить «Зенит» в необходимости аренды защитника до лета следующего года, чтобы выгодно продать его в Европу. Главный тренер команды Мано Менезес заинтересован в Ренане и считает его большим талантом. Сам футболист также не против вернуться в Бразилию. При этом, официального предложения от «Коринтианса» по аренде еще не поступало.

Напомним, что Ренан в этом сезоне крайне мало играет за «Зенит», проиграв конкуренцию в центре обороны Нуралы Алипу и Родригао. Контракт Роберта с питерским клубом рассчитан до лета 2028 года.

«Зенит» работает над продажей Ренана