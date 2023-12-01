Колыванов: «Лет в 25 Тюкавин может попробовать себя в Европе»

Российский тренер и футбольный эксперт Игорь Колыванов высказался о новом контракте с «Динамо» Константина Тюкавина. В свой 21 год Тюкавин продлил трудовые отношения с динамовцами до середины 2028 года.

«Таких футболистов как он куда-то отпускать — словно ножом по сердцу. Полагаю, в 25 лет он может попробовать свои силы в хорошей европейской команде», - говорит Колыванов «Чемпионату».

Напомним, что в активе Тюкавина – пять голов и один ассист с 29 октября. В тот день «Динамо» принимало дома екатеринбургский «Урал» (2:1).

Ранее была раскрыта сумма отступных за молодого форварда после заключения нового контракта.