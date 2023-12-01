Канчельскис посоветовал Соболеву перестать симулировать

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис дал Александру Соболеву из московского «Спартака» ценный совет – перестать заниматься симуляциями в футболе.

«Симуляции вредят ему самому в первую очередь. На нём и реальные фолы могут перестать свистеть. Пора заканчивать симулировать, не мальчик уже», - говорит Канчельскис «РБ Спорту».

Напомним, что в минувшем матче Кубка России против «Оренбурга» (0:1) Соболев картинно упал после якобы стычки с игроком уральской команды в чужой штрафной. За свой поступок Александр заслуженно был награждён жёлтой карточкой.

В Сети высмеивают симуляцию Соболева