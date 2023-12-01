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​Балахнин считает «Зенит» фаворитом встречи с «Локомотивом»

01 Декабря 2023 • 21:10 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
1 3.60 X 3.70 2 2.05
03.12 16:30

В российском футболе пришло время для матчей семнадцатого тура, это второй тур второго круга, и центральным матчем в нем станет игра московского «Локомотива» с питерским «Зенитом». Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказался по поводу возможного исхода центрального матча тура в российском футболе. Он не готов считать «Локомотив» фаворитом, даже несмотря на не самые лучшие результаты «Зенита»:

- У «Зенита» хорошая команда, уровень футболистов классный, пусть они еще не нашли свою оптимальную игру. Но тем не менее это всегда сильная команда, и все равно, где с ними играть, — они однозначно остаются фаворитами, - цитирует слова Балахнина Газета.Ru.

Матч состоится в воскресенье, третьего декабря.


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Локомотив Москва Зенит Сергей Балахнин ещё теги

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