Тихий рассказал об очень обидном штрафе от Газзаева

Защитнику «Пари НН» Дмитрию Тихому в молодости довелось потренироваться под руководством знаменитого тренера Валерия Газзаева. Футболист вспомнил ситуацию, как Газзаев очень обидно его оштрафовал.

«После первого сбора дали выходные. Мы слетали в Москву, отдохнули, но я простудился. По логике Газзаева: заболел, значит, ходил без шапки и шарфа. Я же их почти не снимал, а он разбираться не стал и оштрафовал на пять тысяч долларов», - говорит Тихий порталу Sport24.

Напомним, что «Алания» в 2013 году была последним местом работы Газзаева как тренера. Ранее Тихий рассказал о своей первой встрече с тренером.