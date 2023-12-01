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Головин – лучший игрок «Монако» третий месяц подряд

01 Декабря 2023 • 20:47 Комментировать
Монако
...
Монпелье
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03.12 17:00

Российский полузащитник «Монако», один из лидеров и старожилов монегасков Александр Головин в третий раз подряд признан в своём клубе игроком месяца. Об этом официально сообщают соцсети команды.

Напомним, что в прошедшем ноябре Головин оформил гол и ассист за свой клуб – оба в матче с «Брестом» (2:0) в рамках Лиги 1. Всего у Александра в этом сезоне пять забитых голов и две голевые передачи за команду в чемпионате Франции.

В турнирной таблице первенства «Монако» идёт на третьем месте с 24 баллами в копилке. Отставание от первого, на котором расположился «ПСЖ» – шесть очков. Головин выступает за свою команду с лета 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

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