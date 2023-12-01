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Тихий вспомнил первую встречу с Валерием Газзаевым

01 Декабря 2023 • 20:28 Комментировать

Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий вспомнил случай из молодости. Когда ему был 21 год, он перебрался из владивостокского «Луча-Энергии» в «Аланию», которую тогда тренировал Валерий Газзаев. Футболист рассказал, как прошла его первая встреча с тренером, за ЦСКА которого он болел в детстве.

«В первый день сбора в Турции он позвал на индивидуальную беседу — любил теорию один на один. Завел в кабинет и на фишках что-то показывает. Я сижу и думаю: «Блин, недавно Кубок УЕФА брал, а теперь сидит и объясняет мне, куда бежать и кому пасовать». Ничего из той беседы я, конечно, не запомнил», - говорит Тихий порталу Sport24.

Напомним, что Газзаев на данный момент никого уже давно не тренирует. Последним местом тренерской работы знаменитого тренера была именно «Алания» в 2013 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Валерий Газзаев Дмитрий Тихий ещё теги
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