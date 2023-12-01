Гафин рассказал, с кем московское «Динамо» сыграет на сборах

Подходит к концу летне-осенне-зимняя часть сезона РПЛ. Клубы начинают оглашать места своих сборов и говорить о некоторых соперниках.

Дмитрий Гафин, член совдира «Динамо» рассказал, где москвичи проведут сборы зимой и с кем планируют сыграть.

«Сборы будут в Турции. В планах – сыграть с зарубежными соперниками. Ведем переговоры с клубами из Болгарии и Сербии, но конкретных договорённостей пока нет, обо всём узнаете, как только будет соглашение», - говорит Гафин RT.

«Динамо» перед 17-м туром Премьер-лиги занимает третье место турнирной таблицы, отставание от первого места – пять баллов. В грядущем туре команда Марцела Лички дома примет крепкий и не пропускающий в последних шести турах казанский «Рубин».