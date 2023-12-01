Ковтун будет помогать Парфёнову в «Актобе»

Пятничным днём стало известно, что российский тренер Дмитрий Парфёнов продолжит свою тренерскую карьеру в соседнем Казахстане. Он возглавит клуб из одного самых футбольных городов страны – «Актобе».

Помогать Парфёнову на новом месте будет Юрий Ковтун, который работал со специалистом в «Урале», тульском «Арсенале» и московской «Родине».

«Да, Ковтун – в моём тренерском штабе», - подтвердил Парфёнов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что контракт Парфёнова с новым клубом рассчитан до окончания 2024 календарного года. В сезоне-2023 «Актобе» стал бронзовым призёром первенства Казахстана.