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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихий признался, что попасть в РПЛ ему помог психолог

01 Декабря 2023 • 19:15 Комментировать
Пари НН
...
Урал
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Через 23 ч. 39 мин.

Защитник Дмитрий Тихий не первый год выступает в клубах Российской премьер-лиги. Ранее он был одним из лидеров подмосковных «Химок», которые покинули элитный дивизион в прошлом сезоне.

Футболист вспомнил, как несколько лет назад будучи 25-летним попасть в РПЛ ему помогли занятия с психологом.

«Понимал: время уходит. На меня с целью сотрудничества вышел один психолог. Я поставил задачу себе: играть в РПЛ. Мы с ним регулярно упражнялись, разговаривали, занимались медитацией и визуализацией. И через два года я дебютировал в РПЛ», - вспоминает Тихий для Sport24.

На данный момент Тихий представляет нижегородский клуб Премьер-лиги «Пари НН». Ранее защитник раскрыл детали своего конфликта со Спартаком Гогниевым.

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