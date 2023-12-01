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«Факел» получил красные мячи для игры с «Балтикой»

01 Декабря 2023 • 19:05 Комментировать
Факел
...
Балтика
1 2.45 X 3.10 2 3.30
Через 18 ч. 9 мин.

Завтра воронежский «Факел» дома примет «Балтику» в одном из стартовых матчей 17 тура РПЛ.

На случай возможного снегопада клуб-хозяин получил мячи красного цвета, которые превосходно видно на снегу. Об этом телеканалу «Матч ТВ» сообщил руководитель пресс-службы «огнеопасных» Павел Горячёв.

Напомним, что до старта игры «Факел» - «Балтика» остаётся менее суток. Текстовую трансляцию матча проведёт наш портал, стартовый свисток – в 14:00 по воронежскому времени.

Ранее «Балтика» испытала логистические трудности во время дороги до Воронежа. Самолёту с игроками клуба пришлось приземлиться немного не там, где планировалось изначально.

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