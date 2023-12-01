​Агент назвал два клуба РПЛ, интересовавшихся Тюкавиным

«Динамо» объявило о продлении контракта с Константином Тюкавиным – новое трудовое соглашение форварда рассчитано до конца сезона 2027/2028. Агент игрока Алексей Сафонов дал комментарий по поводу интереса к Тюкавину в России.

«Был определённый интерес от «Зенита» и ЦСКА. Но сейчас об этом говорить нет смысла. Не получилось и не получилось. Сейчас мы двигаемся дальше с «Динамо». Следующий шаг – Европа», - цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

«Динамо» после шестнадцати туров располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Марцела Лички проведёт в понедельник, 4 декабря, - против «Рубина» на своём поле.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл 21 матч. В них нападающий забил восемь голов и отдал пять результативных передач.