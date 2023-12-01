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«Факел» ответил на пост «Балтики» о вынужденной посадке в Москве

01 Декабря 2023 • 18:29 Комментировать
Факел
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Балтика
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Через 18 ч. 13 мин.

В пресс-службе воронежского «Факела» отреагировали на то, что игрокам калининградской «Балтики» пришлось вместо приземления в Тамбове сесть в Домодедове и уже оттуда по земле добираться до пункта назначения – Воронежа. Завтра «Факелу» и «Балтике» предстоит провести очный матч.

«Добро пожаловать в нашу реальность, мы так добираемся на каждый выездной матч! Ждём вас», - обратился «Факел» к завтрашним оппонентам в соцсетях.

Напомним, что аэропорт Воронежа закрыт уже порядка полутора лет. Поэтому на многие выезда «Факел» отправляется сначала на автобусе до города с открытым аэропортом, а потом – на самолёте.

Игроки «Балтики» не смогли приземлиться в Тамбове из-за непогоды

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Евро-Футбол.Ру,
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