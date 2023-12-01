Дуглас Сантос обратился к болельщикам «Зенита»

Капитан и лидер питерского «Зенита» Дуглас Сантос обратился к болельщикам своей команды, которые активно поддерживали из на кубковом матче в Москве против «Динамо». Ту игру питерцы в итоге проиграли с минимальным счётом – 0:1.

«Мы слышали практически каждый голос с трибун. Фанаты нас гнали вперёд, но победой мы поблагодарить их не смогли. Я хочу искренне поблагодарить каждого, знайте, что нам важна ваша поддержка», - цитирует Сантоса телеканал «Матч ТВ».

Легионер добавил, что в ближайших играх «Зенит» постарается сделать всё возможное, чтобы порадовать преданных фанатов.

Напомним, что ответная игра между «Зенитом» и «Динамо» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России состоится лишь в следующем календарном году.