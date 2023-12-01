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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В РПЛ дали совет «Локомотиву» и ЦСКА в связи с возможным снегопадом

01 Декабря 2023 • 18:10 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
1 3.50 X 3.70 2 2.10
03.12 16:30

В воскресенье, 3 декабря в Москве прогнозируется сильный снегопад. А в этот день на двух столичных аренах под открытым небом ожидаются два интригующих футбольных матча. Первый – игра «Локомотива» и «Зенита» в Черкизове, а второй – игра ЦСКА и «Ростова» на «ВЭБ Арене».

Антон Фетисов, директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ дал совет московским клубам в связи с грядущей непогодой.

«Перенести матч можно лишь при температуре воздуха ниже -15 градусов. Остальное решает на месте главный арбитр. Поэтому командам стоит хорошо подготовить арену для проведения игры в таких условиях», - говорит Фетисов для телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что сильный снегопад в Европейской части России уже повлиял на жизнь как минимум одного клуба РПЛ – это калининградская «Балтика». Её игроки не смогли приземлиться в пункте назначения из-за сильного снега, добираясь на матч с «Факелом» через Тамбов.

 

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