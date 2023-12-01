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Гаджиев рассказал, почему Черчесов может возглавить сборную Азербайджана

01 Декабря 2023 • 18:02 Комментировать

Знаменитый футбольный тренер, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил слухи, что сватают Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана. Недавно эта кавказская команда осталась без главного тренера после того, как провалила очередной отборочный цикл на крупный футбольный форум – Евро-2024.

«Чемпионат Азербайджана стал более серьёзный. В футбол там вкладывают больше денег, нежели раньше. В сборную Азербайджана можно идти с намерением сделать результат. А Черчесов недавно говорил: для него амбиции и цели команды имеют значение», - говорит Гаджи Муслимович для Legalbet.

Напомним, что без работы Черчесов находится уже почти полгода – с середины июля.

Черчесов может возглавить сборную

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Сборная Азербайджана Станислав Черчесов ещё теги
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