Игроки «Балтики» не смогли приземлиться в Тамбове из-за непогоды

Калининградская «Балтика» испытывает трудности в дороге до Воронежа на матч с «Факелом», до которого игрокам балтийцев предстояло добираться через Тамбов.

Из-за сильного снегопада аэропорт в Тамбове закрыт, и самолёт не смог приземлиться в пункте назначения, сообщает пресс-служба команды. Таким образом, борт приземлился в столичном Домодедово. По итогу, до Воронежа команда планирует добираться на автобусах из столицы.

Напомним, что матч «Факел» - «Балтика» запланирован на завтрашний день, 2 декабря. Начало встречи – в 14:00 по московскому времени. Отметим, что в первом круге в этом противостоянии в Калининграде сильнее оказались игроки «Балтики» - 2:1.