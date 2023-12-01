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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тюкавин вспомнил свой гол «Спартаку» пяткой

01 Декабря 2023 • 17:30 Комментировать

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в ходе общения с журналистами после продления контракта назвал свой самый запоминающийся и самый красивый голы в карьере.

- Наверное, самый запоминающийся – это гол пяткой в Кубке [«Спартаку»]. А самый красивый… Возможно, в игре с «Зенитом», когда Бальбуэна дал передачу, я хорошо принял, и ударил мимо вратаря.

- Ты ценишь каждый гол или голы принципиальным соперникам, как «Спартак» и «Зенит», для тебя выше?

- Я ценю каждый гол.

На текущий момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Динамо Москва Константин Тюкавин ещё теги
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