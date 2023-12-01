​Тюкавин вспомнил свой гол «Спартаку» пяткой

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в ходе общения с журналистами после продления контракта назвал свой самый запоминающийся и самый красивый голы в карьере.

- Наверное, самый запоминающийся – это гол пяткой в Кубке [«Спартаку»]. А самый красивый… Возможно, в игре с «Зенитом», когда Бальбуэна дал передачу, я хорошо принял, и ударил мимо вратаря.

- Ты ценишь каждый гол или голы принципиальным соперникам, как «Спартак» и «Зенит», для тебя выше?

- Я ценю каждый гол.

На текущий момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.