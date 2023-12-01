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«Балтика» может уволить Игнашевича уже перед зимней паузой

01 Декабря 2023 • 17:29 Комментировать
Факел
...
Балтика
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Через 19 ч. 44 мин.

Калининградская «Балтика», судя по турнирной таблице, один из основных претендентов на вылет из Российской премьер-лиги по итогам сезона. Сейчас у новичка Премьер-лиги 12 баллов и 15-е место турнирной таблицы.

Как сообщает Legalbet со ссылкой на свои источники, руководство клуба может задуматься об увольнении действующего главного тренера Сергея Игнашевича при условии, что балтийцы в двух ближайших турах РПЛ не наберут очки.

А соперники у команды Игнашевича не самые простые. Напомним, что в 17-м туре «Балтика» сыграет в гостях с «Факелом», а в 18-м – примет дома казанский «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич

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