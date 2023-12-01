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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» объявило о продлении контракта с Тюкавиным официально

01 Декабря 2023 • 16:48 Комментировать

Московское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с нападающим Константином Тюкавиным. 21-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до лета 2028 года.

21-летний Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». В 112 официальных матчах за первую команду «бело-голубых» форвард записал на свой счёт 31 гол и 21 результативный пас на партнёра.

«Динамо» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Марцел Личка готовит команду к домашней игре Премьер-лиги против «Рубина», которая пройдёт в понедельник, 4 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин
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