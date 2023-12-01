Московское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с нападающим Константином Тюкавиным. 21-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до лета 2028 года.

21-летний Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». В 112 официальных матчах за первую команду «бело-голубых» форвард записал на свой счёт 31 гол и 21 результативный пас на партнёра.

«Динамо» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Марцел Личка готовит команду к домашней игре Премьер-лиги против «Рубина», которая пройдёт в понедельник, 4 декабря.