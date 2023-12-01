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Балахнин не считает оправданием логистику в неудачном выступлении «Ростова» в РПЛ эксклюзив

01 Декабря 2023 • 19:00 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
1 1.80 X 4.10 2 4.15
03.12 14:00

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о результатах команды в первой половине сезона-2023/24.

«У «Краснодара» такая же логистика, но команда в лидерах. Это ему не мешает быть одной из лучших команд в текущем сезоне. Это не есть оправдание для «Ростова», что складываются сложности с логистикой. Я думаю, команда на это прямо не жаловалась, насчёт этого они молодцы.

Результат не может быть хорошим, если клуб находится большую часть своего участия в Премьер-лиге за пределами топ-10. Они сами понимают, что «Ростов» выступает неудовлетворительно», — сказал Балахнин.

После 16 туров команда под руководством Валерия Карпина занимает 10-е место, набрав 20 очков. 3 декабря «Ростов» в 17-м туре в Москве сыграет против ЦСКА. Начало матча – в 14:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Валерий Карпин Сергей Балахнин РПЛ ещё теги

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