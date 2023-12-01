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Агент Ренана высказался о возможном уходе бразильца из «Зенита»

01 Декабря 2023 • 16:17 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
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03.12 16:30

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о возможном уходе своего клиента и петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что один европейский клуб предложил «Зениту» за 20-летнего бразильца 25 миллионов евро. Гарсия опроверг эту информацию, при этом допустив возможный переход Ренана в другую команду.

«Данная новость является ложью. Останется ли Ренан в «Зените» до лета? Пока не знаем», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Ренан провёл за «Зенит» восемь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Трансферная стоимость молодого бразильца сейчас оценивается в 9 миллионов евро.

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