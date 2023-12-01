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Пономарёв: «Локомотив» даст бой «Зениту» и может отнять у него очки» эксклюзив

01 Декабря 2023 • 17:25 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
1 3.50 X 3.70 2 2.10
03.12 16:30

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на центральный матч 17-го тура Премьер-лиги.

- В предстоящем туре один из самых интересных матчей - «Локомотив» - «Зенит». Что думаете об этом противостоянии?

- Шансы у хозяев есть. «Зенит» мне сейчас не очень нравится. Когда ушел Малком, у него все разладилось впереди, и питерцы еле вымучивают голы, хотя оборона нормально работает. В целом считаю, что «Локомотив» даст бой лидеру чемпионата. В команде собраны хорошие ребята. «Железнодорожники» могут отнять очки у питерцев.

- Но «Локомотив» остался без Галактионова и Баринова из-за дисквалификации.

- Жаль, конечно, что их дисквалифицировали. Но молодежь в команде есть, которая рвется в бой. Побегут, и не поймаешь. Так что я думаю, на своем поле москвичи могут доставить проблемы «Зениту».

- В первом круге «Локомотив» выиграл у «Зенита». Сейчас команда Галактионова стала сильнее или слабее, как вам кажется?

- Посильнее. Когда на поле нет Дзюбы, идет другая игра. Когда он на поле – партнеры делают на него навесы. То есть у Галактионова есть две тактики. А так ребята молодые, двигаются хорошо и могут запутать оборону противника.

Елена Григорьевская

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