​Рианчо отреагировал на информацию о продлении контракта Промеса

Испанский тренер Рауль Рианчо, который в своё время работал в «Спартаке», высказался по поводу информации о продлении контракта нападающего Квинси Промеса.

По мнению Рианчо, продление соглашения Промеса является хорошей новостью не только для «Спартака», но и для всей РПЛ.

«О футболисте такого уровня мечтает каждый тренер. То, что «Спартаку» удалось продлить контракт с Промесом, – отличная новость для клуба и для всей лиги», - цитирует Рианчо Metaratings.

Рианчо также отметил, что Промес является легендой «Спартака».

Добавим, что в сезоне 2023/2024 Квинси Промес провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт семь голов и восемь голевых передач на партнёров.