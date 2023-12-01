Балахнин: «Если шансы у «Локомотива» и будут, то в этом будет виноват сам «Зенит»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на центральный матч 17-го тура Премьер-лиги.

- В следующем туре выделяется матч «Локомотив» - «Зенит». В чем шансы «железнодорожников», и есть ли они?

- Если шансы у «Локомотива» и будут, то в этом будет виноват сам «Зенит». Он сейчас не показывает своей лучшей игры. У него бывают спады, срывы. И последнее поражение от «Динамо» - яркое подтверждение этому. Пусть это и была кубковая игра. Но она показала, что питерцев можно обыгрывать. И это может вдохновить другие команды.

- То есть «Зенит» может проиграть только сам себе?

- Питерцы по уровню футболистов самые сильные в лиге, поэтому действительно многое зависит от того, в каком состоянии они подходят к матчам, какую игру показывают, есть ли вдохновение. Это даже в большей степени касается бразильцев.

- «Локомотив» остался без Галактионова и Баринова из-за дисквалификации. Это может отразиться на игре?

- Баринов – ведущий игрок, сборник. Он сильный опорник. Но не это будет определяющим. Понятно, что потеря будет ощущаться, но я не думаю, что она незаменимая. У «железнодорожников» хороший состав и есть футболисты. Может быть эта ситуация заставит изменить схему игры в лучшую сторону, и мы увидим более атакующий футбол. Два опорника Карпукас и Баринов играли в один футбол, но если исполнители поменяются, может быть, атака «Локомотива» станет еще мощнее.

- В первом круге «Локомотив» выиграл у «Зенита». Сейчас эта команда стала сильнее или слабее?

- Команда Галактионова играет с перепадами, ей это свойственно. Мы видели последний матч с «Крыльями Советов», в котором москвичи вели в счете и уже в дополнительное время сыграли вничью. Это нездоровая ситуация. И потом произошел психологический срыв у тренера и футболиста. Это тоже о чем-то говорит. На протяжении этого чемпионата такое было, правда, не так ярко проявлялось, как в последнем матче. То есть команда не может стабильно показывать свой уровень, а бывают какие-то вспышки. Она может любого обыграть или проиграть любому.

Елена Григорьевская