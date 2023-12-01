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​Стадион «Фишт» готов принять матч «Сочи» - «Крыльями Советов»

01 Декабря 2023 • 15:44 Комментировать
Сочи
...
Крылья Советов
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Через 23 ч. 42 мин.

На днях на черноморском побережье бушевала стихия. На базе клуба «Сочи» из-за сильного ветра даже имелись некоторые повреждения. Впрочем, сочинский стадион «Фишт» готов к приёму матча Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Об этом рассказал Вениамин Богомолов – руководитель стадиона.

«У нас всё в порядке, готовимся штатно. Стихия никак не отразилась на состоянии стадиона», - цитирует Богомолова ТАСС.

Матч семнадцатого тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Крыльями Советов» пройдёт в субботу, 2 декабря. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 16:30 по московскому времени.

Отметим, что «Сочи» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Фишт

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