Шалимов: «Балтика» думает только о чемпионате»

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) между «Балтикой» и «Локомотивом» (2:2).

Шалимов считает, что «Локомотив» сыграл основным составом, так как хотел реабилитироваться после неудачной игры в чемпионате России. Для «Балтики» же, по мнению специалиста, РПЛ стоит на первом месте.

«Балтика» думает только о чемпионате, тренеры раскладывают состав так, чтобы лучшие сыграли в РПЛ, где положение очень тяжёлое. «Локо» играл основным составом, за исключением Дзюбы.

В принципе, понятна логика штаба «Локо» — лучше быстрее отыграть основой в Калининграде, чтобы перебить эмоции от неудачного матча», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 16 туров РПЛ «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда из Калининграда проведёт 2 декабря против «Факела». Начало — в 14:00 по московскому времени.