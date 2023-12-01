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​Романцев будет работать в «Пари НН»

01 Декабря 2023 • 15:17 Комментировать
Пари НН
...
Урал
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02.12 19:30

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев будет работать в «Пари НН». Об этом рассказал Давид Мелик-Гусейнов, который занимает должность генерального директора нижегородского клуба.

По словам Мелика-Гусейнова, в ближайшие часы с Романцевым будет обсуждаться то, как он будет встроен в работу.

«Какую-то придумаем правовую конструкцию, которая бы давала возможность ему быть участным в жизни клуба, стратегические делать поправки и дальше принимать участие в развитии клуба. Нам очень важны его экспертиза и опыт», - слова гендиректора «Пари НН» приводит ТАСС.

«Пари НН» после шестнадцати туров располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Сергея Юрана проведёт в субботу, 2 декабря, - против «Урала» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
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