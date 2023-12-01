Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Юран возмущён матчами в декабре – он предложил функционерам выйти на поле в мороз

01 Декабря 2023 • 15:00 Комментировать
Пари НН
...
Урал
1 2.70 X 3.00 2 3.00
02.12 19:30

Рулевой «Пари НН» Сергей Юран недоволен тем фактом, что матчи чемпионата России проводятся в декабре.

Юран задаётся вопросом, как ему готовить команду при температуре воздуха от минус 15 до минус 20 градусов. Наставник нижегородской команды предложил футбольным функционерам оценить условия для футболистов на своём примере.

«Вывести функционеров в такую погоду на поле в ветровочке, надеть на них бутсы и полчасика походить вот так. Я понимаю, что очень комфортно с капучино в окошко посматривать. Но нужно уважать футболистов и болельщиков», - цитирует Юрана «Чемпионат».

На текущий момент «Пари НН» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН

Новости по матчу

30 Ноября
23:30
​Бесплатная ставка и прогноз на матч Пари НН – Урал чемпионата России 2 декабря 2023
21:43
Тихий: Психологически тяжело играть с частыми судейскими ошибкаи
20:16
Прогноз на точный счёт матча Пари НН — Урал чемпионата России 2 декабря 2023
00:29
​Ставка и прогноз на матч Пари НН — Урал чемпионата России — 2 декабря 2023
29 Ноября
15:56
Агент: «У «Пари НН» есть опция выкупа Карапузова»
15:54
Мор: «Пари НН» показывает самый незрелищный футбол в РПЛ»
28 Ноября
18:43
Иванов высказался о состоянии Сиссе
18:33
Влут не сыграет до конца календарного года
17:26
Кухарчук объяснил, за счёт чего «Пари НН» успешно выступает в РПЛ
09:26
Игнатьев: «Урал» по праву обыграл «Краснодар»
27 Ноября
14:51
Тарханов: «Ганчаренко точно заслуживает остаться на посту главного тренера «Урала»
08:53
​Стало известно, какие матчи чемпионата России покажет «Матч ТВ» в прямом эфире в ближайшие выходные
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.12.23 в 14:00
Факел Факел
Балтика Балтика
2.25 3.25 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 01 Декабря
15:07 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Очень тяжело представить атаку «Спартака» без Промеса»
15:00 · Россия. Премьер-лига
​Юран возмущён матчами в декабре – он предложил функционерам выйти на поле в мороз
14:55 · Россия. Премьер-лига
​В РПЛ ответили на вопрос о возможном переносе матча «Локомотив» - «Зенит»
14:55 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Состав «Динамо» может спокойно бороться за трофеи»
14:49 · Россия. Премьер-лига
​Салихова: «Промес – и соль, и красный перчик «Спартака»
14:43 · Россия. Премьер-лига
​Романцев поддерживает возвращение пива на стадионы России
14:41 · Россия. Премьер-лига
Гафин назвал самого принципиального соперника «Динамо»
14:28 · Россия. Премьер-лига
Широков: «В «Локомотиве» есть футболисты, которые смогут компенсировать отсутствие Баринова»
14:13 · Россия. Премьер-лига
​Раскрыто будущее Промеса в «Спартаке»
14:09 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Динамо» не заметило потерю Захаряна»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья на матч «Локомотив» - «Зенит»
13:43 · Россия. Премьер-лига
В РФС отреагировали на инициативу включения белорусских клубов в РПЛ
13:30 · Россия. Премьер-лига
Червиченко - о дисквалификации Кордобы: «Очередной идиотизм нашего футбола»
13:28 · Кубок России
Круговой: «Кубок России важен «Зениту»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Гранат назвал условие трансфера Тюкавина в Европу
Все новости
Рекомендуем