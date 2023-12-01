​Юран возмущён матчами в декабре – он предложил функционерам выйти на поле в мороз

Рулевой «Пари НН» Сергей Юран недоволен тем фактом, что матчи чемпионата России проводятся в декабре.

Юран задаётся вопросом, как ему готовить команду при температуре воздуха от минус 15 до минус 20 градусов. Наставник нижегородской команды предложил футбольным функционерам оценить условия для футболистов на своём примере.

«Вывести функционеров в такую погоду на поле в ветровочке, надеть на них бутсы и полчасика походить вот так. Я понимаю, что очень комфортно с капучино в окошко посматривать. Но нужно уважать футболистов и болельщиков», - цитирует Юрана «Чемпионат».

На текущий момент «Пари НН» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.