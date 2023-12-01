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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В РПЛ ответили на вопрос о возможном переносе матча «Локомотив» - «Зенит»

01 Декабря 2023 • 14:55 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
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03.12 14:00

На воскресенье в Москве прогнозируется сильный снегопад. В этот день в столице пройдут сразу два матча 17-го тура Премьер-лиги – ЦСКА будет принимать «Ростова», а «Локомотив» - «Зенит». В пресс-службе РПЛ дали комментарий по поводу возможности переноса этих игр.

«По регламенту замер температуры обязателен за час до игры. Решение примет главный судья матча», - ответ из РПЛ приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом туре в снегопад играли «Балтика» и «Спартак» (0:2). У РПЛ нет классического зимнего мяча, поэтому команды играли белым мячом с оранжевыми элементами. Этот мяч было непросто рассмотреть на телевизионной картинке.

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