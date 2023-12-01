​Романцев поддерживает возвращение пива на стадионы России

Известный российский тренер Олег Романцев поддерживает идею с возможным возвращением продаж пива на стадионах.

Стоит сказать, что в России продавать пиво на стадионах запрещено с 2005 года. В последнее время вопрос о возможном снятии этого запрета поднимается регулярно.

«Я как болельщик на стадионе никогда не был. На лавке хотелось пивка, конечно, но почему нет? Почему не сделать удобно для людей и, может, [продавать] сэндвичи какие-то?» - приводит слова Романцева ТАСС.

После шестнадцати туров лидером чемпионата России является «Зенит». Питерцы на один зачётный балл опережают «Краснодар» (33 против 32).