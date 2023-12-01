Широков: «В «Локомотиве» есть футболисты, которые смогут компенсировать отсутствие Баринова»

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова за оскорбления в адрес судей.

Напомним, 3 декабря «Локомотив» в матче 17-го тура РПЛ встретится с «Зенитом». По мнению Широкова, «красно-зелёные» смогут заменить Баринова, однако петербургская команда всё равно является явным фаворитом предстоящей встречи.

«Думаю, в «Локомотиве» есть футболисты, которые смогут компенсировать отсутствие Баринова. Карпукас же играет. На одну игру «Локомотив» точно сможет заменить Баринова», — цитирует Широкова «Чемпионат».

После 16 туров РПЛ «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «железнодорожники» отстают на восемь очков.