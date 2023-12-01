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​Месси изменяет жене, Неймара бросила девушка, а Моуринью возглавит сборную – в главных слухах недели рубрика

01 Декабря 2023 • 14:03 Комментировать (1)

В главных слухах недели вы узнаете, почему Лионель Месси может расстаться с супругой Антонеллой Рокуццо, что стало причиной разрыва Неймара с девушкой, и какую топ-сборную может возглавить Жозе Моуринью в обозримом будущем. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси изменяет жене

Лионель Месси известен как прилежный семьянин, поэтому слухи о возможном расставании футболиста с Антонеллой Рокуццо для многих фанатов аргентинца стали настоящим шоком. Поговаривают, что отношения Месси и Рокуццо оказались на грани разрыва из-за романа форварда на стороне. Лео якобы закрутил интрижку с журналисткой Софией Мартинес. Неужели брак Месси и Антонеллы может распасться? Стоит сказать, что пара воспитывает троих сыновей.

Мбаппе поедет в АПЛ

Будущее Килиана Мбаппе остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем в мире футбола. Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до лета, и пока непонятно, где будет играть Мбаппе в следующем сезоне. На неделе в прессе сообщили, что информацию о возможном трансфере Килиана всерьёз начали изучать два клуба Английской премьер-лиги – «Арсенал» и «Ливерпуль». Такой вариант вполне возможен, если «Реал» решит не подписывать француза по каким-то причинам.

Неймара бросила девушка

Модель Бруна Бьянкарди решила уйти от Неймара, хотя родила ему ребёнка. Поговаривают, что причиной расставания пары стал очередной скандал с участием звёздного футболиста. Неймар якобы переписывался со звездой сайта для взрослых – с Алин Фариа. По слухам, форвард сборной Бразилии просил девушку отправить ему обнажённые фотографии. Фариа лишь посоветовала ему подписаться на её платный аккаунт, но имеющийся там контент Неймара не устроил. Вот такая вот история.

«Реал» выбрал нового тренера

Если верить слухам, «Реал» уже выбрал нового главного тренера. В клубе решили, что в 2025 году команду возглавит Хаби Алонсо, который сейчас отлично показывает себя у руля «Байера». А до тех пор со «сливочными» будет работать Карло Анчелотти – итальянцу предложат контракт ещё на один сезон и, скорее всего, ответ будет положительным.

Источник отмечает, что следующим летом Хаби Алонсо переходить в «Реал» не захочет, ведь он ещё не завершил работу над проектом в Леверкузене. Так, Алонсо хочет выступить с командой в Лиге чемпионов.

Моуринью возглавит сборную

Всё идёт к тому, что Карло Анчелотти подпишет новый контракт и останется в «Реале». Таким образом, сборной Бразилии придётся выбирать другого главного тренера. На неделе сообщалось, что у Бразильской конфедерации футбола есть некое соглашение с Анчелотти, но оно не является обязательным – тренер имеет право передумать. В сложившейся ситуации бразильцы переключились на Жозе Моуринью. Поговаривают, что португалец и сам не против встать у руля «селесао».

Слухи собирал Александр Тихий.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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ингерман
01 Декабря 2023 в 14:53
ай шмеций - хадок ышо тот.. харошенькую милашку атхватил.. тока забыл в зерцало глянуть и задаца вапросом - а зачем ты ей?.. ясен-красен зачем.. бабки и купленая слава.. а цвецная барада в слезах.. А-ха-ха-ха! )))
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