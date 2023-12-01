Назначен судья на матч «Локомотив» - «Зенит»

Пресс-служба Российского футбольного союза представила судейские назначения на матчи 17-го тура Премьер-лиги.
Центральный поединок тура между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» обслужит бригада Алексея Сухого. Ассистенты - Максим Гаврилин и Дмитрий Мосякин. Запасной арбитр - Антон Фролов. Система ВАР - Андрей Фисенко, АВАР - Игорь Демешко.
Матч «Локомотив» - «Зенит» состоится на стадионе «РЖД Арена» 3 декабря. Перед 17-м туром чемпионата России «железнодорожники» занимают восьмое место в турнирной таблице, а «сине-бело-голубые» находятся на первой строчке.
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