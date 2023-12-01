В РФС отреагировали на инициативу включения белорусских клубов в РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов отреагировал на информацию о возможном включении белорусских команд в РПЛ.

«Мы слышали об этой инициативе только из прессы. Никто к нам не обращался со стороны Министерства спорта или со стороны белорусских коллег», - приводятся слова Митрофанова на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, в середине октября с инициативой включения белорусских клубов в чемпионат России выступил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В текущем сезоне Премьер-лиги команды провели 16 туров. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит».