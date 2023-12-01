Червиченко - о дисквалификации Кордобы: «Очередной идиотизм нашего футбола»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал бан нападающего «Краснодара» Джона Кордобы на четыре матча за непристойный жест в сторону рефери.

«Это очередной чиновничий идиотизм нашего футбола. Те, кто принимает такие решения, у меня вопрос - у них что в головах? Хотя понятно, что ничего - пустота и вакуум», - передает слова Червиченко «Чемпионат».

Кордоба является одним из лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги. 30-летний колумбийский нападающий принял участие в 16 поединках, в которых отметился восемью забитыми мячами и голевой передачей.