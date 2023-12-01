Гранат назвал условие трансфера Тюкавина в Европу

Экс-футболист сборной России Владимир Гранат поделился мыслями о потенциальном переезде нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в европейский чемпионат.

«Если он сможет продолжить играть так же, как в последних матчах, то не за горами переход в более серьезный европейский чемпионат. Главное, чтобы предложение устроило и его, и «Динамо», - передает слова Владимира «Спорт-Экспресс».

Тюкавин является воспитанником академии «бело-голубых». В текущем сезоне 21-летний нападающий сыграл 21 поединок за «Динамо», записав на свой счет восемь голов и пять результативных передач. Его трансферный ценник – восемь миллионов евро.