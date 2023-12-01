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Петржела сделал прогноз на матч «Локомотив» - «Зенит»

01 Декабря 2023 • 13:05 Комментировать

В центральном матче 17-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» на домашнем стадионе примет петербургский «Зенит». Об этом поединке высказал мнение бывший главный тренер «сине-бело-голубых» Властимил Петржела.

«В Москве будет тяжелая игра для «Зенита». Московские команды так просто не обыграть. «Локомотив» настроится на все 100%. Но команда Семака не проиграет. Ну, или будет ничья», - приводит слова специалиста ODDS.ru.

«Локомотив» встретится с «Зенитом» на стадионе «РЖД Арена» 3 декабря. После 16 поведенных туров москвичи занимают восьмое место в турнирной таблице, а гости располагаются на первой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Властимил Петржела ещё теги
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