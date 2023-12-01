Ветеран «Зенита» Владислав Радимов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, сможет ли кто-то составить конкуренцию питерскому клубу в борьбе за первое место.

- Если говорить о лидерстве «Зенита», наверняка вы не сомневались, что питерцы скоро отвоюют первую строчку. Это так?

- Я не был уверен, что команда так быстро нагонит. Но тот костяк, который остался, повел команду за собой. При этом проблем у «Зенита» предостаточно.

- Во втором круге кто-то сможет побороться с «Зенитом», или интриги в чемпионской гонке больше нет?

- Другим командам будет тяжело это сделать. Ведь питерцы, скорее всего, добавят. Они проведут два предсезонных сбора, и времени на выстраивание игры будет предостаточно.

- Нужны ли новички, и на какие позиции?

- Они всегда нужны, чтобы команда не застаивалась. Сейчас появились слухи, что Вендел и Клаудиньо могут уехать. Наверняка руководство тоже держит это в голове. Думаю, что есть потенциальные новички. Но если покупать какого-то футболиста, надо, чтобы он играл. Сейчас у питерцев на замене одиннадцать человек, и покупать кого-то на лавку нет смысла. Думаю, если кто-то покинет команду, то на его место найдется конкурент внутри коллектива.

- То есть вы не исключаете потери лидеров зимой?

- Месси из «Барселоны» продали в свое время.

- Там своя история, связанная с бюджетом.

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- Это понятно. А в этом году из «ПСЖ» одновременно ушли Месси и Неймар. Поэтому в мире современного футбола ничего исключать нельзя. Малком же ушел. Разве он помешал бы «Зениту»? Но последовало хорошее предложение, выгодное всем сторонам, и переход состоялся.

- «Как думаете, «Краснодар» уже не сможет побороться за первое место?

- Видно, что этой команде тяжело далось бремя лидерства. Они потеряли много очков в последней части чемпионата перед перерывом. Посмотрим, какие приобретения южане сделают и смогут ли удержать Кордобу со Сперцяном. От этого тоже многое зависит. Это два ведущих игрока, и без них, считаю, бороться за первое место будет невозможно.

- Кто еще, помимо «Краснодара», сможет вклиниться в чемпионскую гонку, или, учитывая наличие своих проблем у каждого клуба, вряд ли кто-то на это способен?

- ЦСКА не хватит скамейки. Маловероятно, что он сможет вклиниться в борьбу.

- «Армейцы» могут купить игроков зимой.

- Могут, но очков потеряно уже много. Можно назвать «Динамо», у которого подобран хороший, конкурентоспособный состав. Но, мне кажется, там еще год нужен, чтобы сыграться. «Спартак» по составу очень хорош. Но тут тоже надо смотреть уйдет ли кто-то и кого купят. Но «красно-белых» постоянно лихорадит.

- Какая команда по первой части чемпионата вам понравилась?

- До определенного момента мне нравилось, как играет «Краснодар». Он был более стабилен среди других клубов. Но на «быков» очень стало давить лидерство. Хотя характер они проявили. С тем же «Зенитом» на выезде мы это увидели. А так, на определенных участках чемпионата можно отменить многие команды. Например «Факел». Пришел Ташуев и вытянул команду. Также можно отметить падение «Ахмата» и «Урала».

Елена Григорьевская