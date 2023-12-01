Петржела: «Дзюба - старый футболист, его мотивация - деньги»

Экс-рулевой петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о 35-летнем центрфорварде московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Дзюба уже старый футболист. Его мотивируют только деньги. Его игра теперь не так опасна», - передает слова Петржелы ODDS.ru.

Напомним, что в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги «железнодорожники» на домашнем стадионе примут «Зенит». Встреча пройдет на «РЖД Арене» 3 декабря.

В преддверии этого противостояния «Локомотив» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Что касается «Зенита», то подопечные Сергея Семака идут на первой строчке.