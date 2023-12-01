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Стало известно, сыграет ли Тормена с «Оренбургом»

01 Декабря 2023 • 12:41 Комментировать

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, ответил на вопрос о состоянии бразильского футболиста.

Напомним, Тормена получил повреждение в минувшем туре чемпионата России с «Уралом», в котором «быки» проиграли со счетом 1:3.

«Витор хорошо себя чувствует, нет никаких проблем. Он готов сыграть против «Оренбурга», — приводит слова Норманда «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний футболист появился на поле в 14 встречах с учетом всех турниров и не смог набрать ни одного результативного балла.

Матч 17-го тура РПЛ «Краснодар» - «Оренбург» пройдет 3 декабря и начнется в 16:30 по мск.

Тормена: Сделаю всё, чтобы быть готовым к игре с «Оренбургом»


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Оренбург Витор Тормена Рафаэль Норманд ещё теги
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